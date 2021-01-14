«Спливе сам»: мер Івано-Франківська під регіт присутніх жартував про вірогідного потопельника (відео)

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Рятувальники кілька діб шукають тіло чоловіка в озері Івано-Франківська. Міський голова Руслан Марцінків поцікавився, як ведуться пошуки і повів себе нетактовно. Про це NNS повідомляє, посилаючись на відео, оприлюднене в Ютубі.

Інцидент мав місце під час засідання міськвиконкому, його відео вже активно поширюється соцмережами. Зокрема, Марцінків поцікавився долею потопельника, пошуки якого ведуться вже кілька днів, але поки не дають результатів.

Так, Марцінків запитав, чи знайшли тіло чоловіка, який потонув. Йому відповіли: «Ні, ще шукають». Мер Івано-Франківська сказав: «Та він, певно, поплавав і пішов додому».

Потім міський голова додав, що потопельник «спливе сам». Все це супроводжувалося сміхом присутніх на засіданні.