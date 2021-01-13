На Одещині зафіксували спалах африканської чуми свиней

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Фахівці Держпродспоживслужби зафіксували в Одеській області спалах африканської чуми свиней (АЧС), внаслідок чого 12 тварин загинули, а ще 32 — захворіли.

Про це повідомляє пресслужба Болградської райдержадміністрації з посиланням на встановлений діагноз фахівцями головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, пише Громадське, передає NNS.

Там вказують, що через можливе поширення вірусу АЧС на сусідні території сільгоспвиробникам та громадянам, які вирощують свинопоголів’я, радять дотримуватися правил біобезпеки при поводженні з тваринами.

Що варто знати про АЧС?

Африканська чума не загрожує людям, хворіють лише свині — смертність тварин може сягати 100%. Вилікувати АЧС неможливо — вакцини та ліків немає, тому єдиний метод боротьби із захворюванням — умертвляти й спалювати хворих свиней, щоб не допустити поширення вірусу.

У разі спалаху АЧС усе поголів’я свиней у радіусі 3 км підлягає знищенню, інкубаційний період становить від 2 до 20 діб. Факторами передавання збудника можуть стати корми, вода, предмети догляду за тваринами, одяг обслуговувального персоналу, транспорт, а також трупи загиблих від чуми свиней.

Вірус хвороби може зберігатися у трупах свиней до 2,5 місяців, у копченій ковбасі та м’ясопродуктах до 6 місяців, у солонині (сало) до року, у гної та ґрунті до 3 місяців, замороження консервує вірус. Водночас вірус гине при температурі 60°C протягом 30 хвилин.