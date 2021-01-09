Оновлено! Звіряче побив двох дітей: вони померли. Жахлива трагедія сталася на Закарпатті

Завантажте мобільний додаток сайту

6 січня ввечері до поліції надійшов виклик про злочин, вчинений в одному із розважальних закладів Тячева, що на Закарпатті. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Національну поліцію.

За вказаною адресою оперативно прибули працівники місцевої поліції, які встановили, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, розпочав сварку зі своєю 35-річною співмешканкою. Разом із жінкою в закладі було двоє її малолітніх дітей - 9-річна дочка та дворічний син. В ході сварки 30-річний зловмисник заподіяв жінці та дітям тілесні ушкодження. Від отриманих травм діти померли на місці події. З тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні доставлена їх мати.

Працівники поліції затримали 30-річного зловмисника. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі поліції вже повідомили йому про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх дітей, яке вчинене з особливою жорстокістю (п.1,2,4 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України) та в замаху на умисне вбивство своєї співмешканки (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України). Поліцейські клопотатимуть в суді про безальтернативне взяття підозрюваного під варту.

За скоєне затриманому загрожує довічне ув’язнення. Слідство у справі триває.

Сьогодні стало відомо, що 8 січня ввечері мати вбитих дітей померла у лікарні. На жаль, її не вдалося врятувати… То ж на совісті нелюда тепер три життя...