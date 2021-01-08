Жінка викинула з 8 поверху трирічного сина: що з дитиною? (відео)

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У Києві, на вулиці Ватутіна, 30-А, 6 січня жінка викинула із вікна восьмого поверху 3-річного сина. Дитина впала на клумбу, що і врятувало їй життя, повідомляє NNS , посилаючись на dtp.kiev.ua.

Зазначається, що жінка була в неадекватному стані. Спочатку вона викидала із квартири речі, а згодом схопила свою дитину та викинула її. Відомо, що мати хотіла вчинити самогубство, проте її врятували. Свою поведінку вона пояснила тим, що “любила Руслана”.

Хлопчика термінового госпіталізували у реанімацію. За його життя боряться медики.

Жінку забрали на психологічну експертизу. Справу розслідує поліція.

Видання «Вголос» повідомляє, що станом на сьогодні 8 січня, хлопчика вже перевели з реанімації до звичайної палати. Дитині краще. Малюком опікуються його тітка і бабуся.