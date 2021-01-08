На Миколаївщині горіла нафтобаза

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На Миколаївщині сьогодні, 8 січня, горіла нафтобаза. Про це NNS повідомляє, посилаючись на ГУ ДСНС у Миколаївській області.

8 січня о 13:08 на території нафтобази поблизу станції Горохівка Вітовського району сталося загорання однієї ємності з бітумом ( 50 м куб.) на площі близько 500 м кв.

О 13:50 пожежу на територїі нафтобази локалізовано, а о 14:45 - ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 60 чол. о/с та 12 од. техніки ДСНС. Причина пожежі встановлюється.