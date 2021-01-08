На Рівненщині вночі розстріляли 23-річного медика

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Від отриманого вогнепального поранення сьогодні, восьмого січня, загинув 23-річний житель Дубна, що на Рівненщині. Правоохоронці розшукують 34-річного дубенчанина, причетного до умисного вбивства, повідомляє NNS , посилаючись на Національну поліцію у Рівненській області.

Зазначається, що у розважальному закладі Дубна цієї ночі відпочивало кілька компаній. Близько другої години 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, почав поводити себе неадекватно та агресивно, чіпляючись до інших відпочиваючих. Як наслідок — між двома компаніями на вулиці виникла сутичка та бійка.

Отримавши незначні тілесні ушкодження, 34-річний чоловік вирішив помститися. Він вскочив у своє авто «Toyota Land Cruiser» та поїхав. За кілька хвилин повернувся та влаштував стрілянину, поціливши у 23-річного відпочиваючого.

Після цього зловмисник продовжував стріляти. На щастя, орієнтовно 25 осіб, які перебували біля закладу, встигли втекти, тож ніхто більше не постраждав. Зі слів очевидців події, зброя була схожа на автомат Калашникова.

Після цього дубенчанин почав утікати на своєму позашляховику, протаранивши одну з автівок, що була припаркована біля закладу, а потім – в’їхав у стіну. Коли зрозумів, що авто далі їхати не може, втік. Місцезнаходження зброї встановлюється. Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на територію місцевого відділу поліції.

Медики «швидкої», які негайно приїхали за викликом до розважального закладу, лише констатували смерть свого колеги — 23-річного фельдшера.

За фактом умисного вбивства слідчі Дубенського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі та розшукові заходу щодо місця знаходження зловмисника.

Місцеве видання Рівненські новини повідомляє, що за підозрою у вбистві 23-річного фельдшера Руслана Самолюка розшукується 34-річний жителя міста Дубно Тошов Рустам Балійович.

У разі наявності інформації щодо злочинця правоохоронці просять повідомляти поліцію за телефоном 0673625856 або ж номером гарячої лінії 102.