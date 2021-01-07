Тато і мама загинули на Різдво: жахлива ДТП на Хмельниччині

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Слідчі відділу розслідування ДТП слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди у Теофіпольському районі, у якій загинуло подружжя і травмувалася їхня неповнолітня дитина, повідомляє NNS , посилаючись на Національну поліцію у Хмельницькій області.

Трагедія сталася вранці на Різдво. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі сполученням «Кам’янець-Подільський — Білогір‘я», поблизу смт. Базалія зіткнулися два легкових автомобілі — «ВАЗ-2109» та «Шкода Октавія».

В результаті ДТП загинула пасажирка «ВАЗа», яка сиділа на передньому сидінні. Водій «ВАЗа» помер дорогою до лікарні. Неповнолітню доньку загиблого подружжя госпіталізували до лікарні із травмами.

На місце події виїхала слідча група з відділу розслідування ДТП, яка з’ясовує причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.