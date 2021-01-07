Бігав по вулиці з ножем і наносив собі рани: у Львові патрульні врятували неповнолітнього хлопця

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У Львові патрульні врятували неповнолітнього, який ледь не накоїв біди, повідомляє NNS , посилаючись на патрульну поліцію Львова. Хлопець бігав по вулицям з ножем і наносив собі рани. Подія сталася ввечері 6 січня.

Нічна зміна патрульних 4 батальйону Романа Страмика та Юрія Цебенка почалася з порятунку життя хлопця.

Вчора, близько 19-ї години їх викликали на вулицю Керамічну де, зі слів очевидців, невідомий бігає з ножем із великим лезом та наносить собі ушкодження,

йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Коли поліцейські приїхали на місце події, хлопець втік. Перехожі розповіли, що на прилеглих вулицях бігає юнак і погрожує людям ножем.

Патрульні незволікаючи почали шукати хлопця. На одній із вулиць вони побачили екіпаж поліції охорони, який теж отримав звернення від перехожих про юнака. Вони розповіли, що з вигляду неповнолітній, побіг на вулицю Володимира Великого.

Роман та Юрій негайно побігли туди і побачили там згаданого хлопця. Він почав втікати. Поліцейські загнали його у глухий кут. Хлопець приставив собі ножа до грудей і попередив, що якщо хтось підійде ближче — він вб'є себе.

Роман Страмика, який стояв за 10 метрів від юнака, розпочав перемовини. Водночас напарник викликав екіпаж на підмогу та швидку допомогу, адже на обох руках хлопця були різані рани.

Поліцейський просив хлопця дати змогу перев'язати рани, натомість він показово почав наносити собі ушкодження.

Після довгих перемовин хлопець зізнався, що пережив дуже серйозне потрясіння і саме через це не хоче жити.

Почуте поліцейські одразу передали слідчим Франківського відділу поліції.

Патрульний знайшов правильні слова і хлопець викинув ніж. 17-річного львів'янина передали медикам. Вони обробили порізи на руках і в супроводі екіпажу відвезли хлопця до спеціалізованого медичного закладу.

Туди ж патрульні привезли матір юнака.