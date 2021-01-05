Більше тонни: у Львові вилучили рекордну партію героїну (фото)

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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, під час спецоперації в рамках кримінального провадження за фактом контрабанди наркотичних засобів вилучено рекордну партію героїну вагою понад 1 тонну, повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора, передає NNS.

«За даними слідства, наркотичний засіб контрабандою був ввезений в Україну з Пакистану у грудні минулого року через Морський торговельний порт «Південний» (м. Одеса). Далі «товар» під виглядом харчової продукції транспортували на Західну Україну щоб переправити до країн Європейського Союзу як дипломатичний вантаж»,

— йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час обшуку складів у м. Львові, де зберігався наркотик, в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох громадян Туреччини.

Орієнтована вартість вилученого наркотичного засобу за цінами «чорного ринку» становить 2, 3 млрд гривень.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину. Досудове розслідування триває.