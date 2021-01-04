Поклав мертвого у багажник і намагався втекти: на Одещині водій збив велосипедиста (фото)

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На Одещині водій іномарки збив на смерть велосипедиста і, аби приховати злочин, поклав тіло у багажник та намагався втекти з місця події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає NNS.

Автопригода сталася в селищі Велика Михайлівка ввечері 2 січня.

«За попередньою інформацією, 30-річний водій іномарки, не будучи уважним за кермом і не обравши безпечної швидкості руху, скоїв зіткнення з велосипедом, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждалий загинув, а кермувальник автомобіля, аби приховати злочин, поклав загиблого у багажник і намагався з місця події втекти. Проте за півтора кілометри потрапив у ДТП, наїхавши на перешкоду»,

— повідомили в поліції.

Зазначається, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Після затримання підозрюваного доставили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного і наркотичного сп’яніння.

Як повідомляє ТСН, за попередніми даними водій був у стані алкогольного сп'яніння.

Також у ТСН повідомили, що загиблим був 33-річний місцевий житель, який велосипедом їхав по підгузки для свого 10-місячного сина.

Родичі загиблого розповіли ТСН, що за кермом автомобіля Mercedes-Benz ніби був син колишнього працівника поліції. Після того, як він на смерть збив велосипедиста, то намагався втекти й заховати тіло. У момент, коли він клав тіло до багажника свого автомобіля, його побачила жінка, що живе поруч, почала кричати. Водій швидко сів до авто та почав тікати.

Проїхав він близько кілометра і влаштував нову ДТП – врізався автомобілем у стовпчик моста.

«Після того викинув тіло на узбіччя, а сам почав битися головою – що ніби обоє їхали в автомобілі й разом потрапили в аварію»,

— розповіла родичка загиблого Валентина.