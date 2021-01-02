Під Херсоном пенсіонер вчинив акт самоспалення

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На Херсонщині сталася жахлива трагедія. Пенсіонер спалив себе живцем. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Новий день.

Драма розгорнулася в с. Чорнобаївка на Білозерщині. У ніч на 2 січня 69-річний чоловік, який винаймав житло на вул. Покровській, вчинив акт самоспалення. Пенсіонер облив бензином себе і літню кухню, в якій мешкав. А потім підпалив.

Обгоріле тіло самогубці виявили за сараєм у сидячому положенні. Поряд знаходились порожня каністра і запальничка. Вогонь встиг пошкодити дах літньої кухні, в середині будівля не постраждала – пожежу загасили рятувальники. Причому була загроза перекидання вогню на сусідні будинки.

Що штовхнуло пенсіонера на такий жахливий крок, має з’ясувати слідство. Житло загиблий винаймав у жінки.