Під час руху на Рівненщині загорілася електричка з пасажирами (фото)

- 02 січ. 2021
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На Рівненщині на залізничній станції міста Радивилів під час руху загорівся електропоїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів. У цей момент у поїзді було 228 пасажирів та 26 провідників.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Рівненській області, передає NNS.
«02 січня о 10:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів»,
— йдеться в повідомленні.
«Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загорання трапилося в кузові номер 1 другої секції в районі мотор-компресора редуктора у середині кузова локомотива.
Вогнеборці оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загорання та подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. Пожежі вдалося не допустити.
Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає»,
— додають рятувальники.
У ДСНС зазначили, що електропоїзд складався з 12 вагонів, у яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.
Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.