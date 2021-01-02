Під час руху на Рівненщині загорілася електричка з пасажирами (фото)

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На Рівненщині на залізничній станції міста Радивилів під час руху загорівся електропоїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів. У цей момент у поїзді було 228 пасажирів та 26 провідників.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Рівненській області, передає NNS.

«02 січня о 10:40 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів»,

— йдеться в повідомленні.

«Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загорання трапилося в кузові номер 1 другої секції в районі мотор-компресора редуктора у середині кузова локомотива. Вогнеборці оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загорання та подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. Пожежі вдалося не допустити. Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає»,

— додають рятувальники.

У ДСНС зазначили, що електропоїзд складався з 12 вагонів, у яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.

Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.