Під Полтавою водій шкільного автобусу втратив свідомість за кермом

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У Полтавській області водій шкільного автобусу втратив свідомість та в'їхав у стовп. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Надзвичайні новини.

ДТП сталася 30-го грудня близько 8-ї години в селі Нехвороща, Новосанжарського району.

За попередньою інформацією, водій шкільного автобуса «ПАЗ», 1963 року народження, під час руху втратив свідомість і допустив зіткнення з дерев’яною опорою. У автобусі перебувало дев’ять дітей, троє дорослих та водій.

Внаслідок ДТП травмованого водія госпіталізовано до Новосанжарської районної лікарні. Травмовану місцеву дівчинку-пасажирку автобуса, 2005 року народження, доставлено до Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні.