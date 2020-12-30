У Києві зійшов з рейок бориспольський експрес

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У середу, 30 грудня, під час руху з рейок зійшли дві колісні пари Kyiv Boryspil Express. Він курсує від Центрального залізничного вокзалу міста Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль", повідомляє NNS , посилаючись на Суспільне мовлення.

"Укрзалізниця" розслідує інцидент щодо сходження з рейок кількох колісних пар експресу Київ – Бориспіль-Аеропорт. Причини будуть встановлені у найкоротші терміни",

- повідомили у пресслужбі відомства.

В "Укрзалізниці" повідомили, що сходження першої та другої колісної пари дизель-поїзда "Київ – Бориспіль" сталося об 11:25 на ст. Дарниця під час руху.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а "Укрзалізниці" вже працює на місці інциденту.

Kyiv Boryspil Express між центральним залізничним вокзалом ст. Київ-Пасажирський та міжнародним аеропортом «Бориспіль» курсує з 30 листопада 2018 року.

Попри запевнення керівників «Укрзалізниці» в надійності залізничного сполучення з аеропортом, уже на другий день експлуатації, 1 грудня 2018 року, рейсовий поїзд зламався у дорозі, через що пасажири спізнилися на свої авіарейси. Протягом наступного тижня інциденти з поїздом траплялися ще двічі — 4 грудня, після чого "Укрзалізниця" зменшила кількість рейсів, та 7 грудня 2018 року, коли рейкобус не зміг виїхати з Києва, і його довелося буксирувати за допомоги локомотива.