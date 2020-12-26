На Полтавщині згорів вагон потягу: є загиблі

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На території структурного підрозділу "Укрзалізниці" в с. Копили на Полтавщині у вагоні поїзда сталася пожежа, після гасіння якої було виявлено тіла двох людей, повідомляє NNS , посилаючись на Українську правду.

Інформацію оприлюднила Держслужба з надзвичайних ситуацій Полтавської області

25 грудня о 20:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в вагоні по вул. Горького с. Копили Полтавського району, на території виробничого структурного підрозділу "Центру механізації колійних робіт" філії "Центру з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця".

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 22:58, а о 00:27 – ліквідовано".

Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла без ознак життя двох громадян, які направлено до Полтавського обласного БСМЕ.

Вогнем знищено внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону. Причина пожежі встановлюється.