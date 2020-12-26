Медсестра врятувала незнайомого чоловіка, у якого у зупинилося серце (відео)

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Українська медсестра Олена Білик врятувала 62-річного чоловіка Олексія Шурду, у якого під час поїздки у потязі зупинилося серце. Це вже вдруге дівчина повернула життя незнайомій людині. При цьому напередодні останнього випадку Олена й сама перенесла операцію, повідомляє NNS , посилаючись на UA: Перший.

У чоловіка в електричці стався гіпертонічний криз

Інцидент мав місце у тамбурі електрички, яка прямувала до Києва. Чоловік саме їхав на роботу з Ніжина. У вагоні Олексієві раптово стало погано, він впав у тамбурі..

Провідники оголосили про ситуацію по гучномовцю, попросивши терміново відгукнутися медика, якщо такий є у потязі. На прохання відгукнулася Олена. Дійшовши до тамбура, вона побачила на підлозі чоловіка, в якого зупинилося серця.

Дівчина перевірила сонну артерію і зрозуміла, що в чоловіка вже немає пульсу. Після цього медсестра почала термінові реанімаційні дії. Тим часом потяг зупинився на станції в Носівці, звідки чоловіка забрала карета “швидкої”. В медзакладі лікарі діагностували в нього гіпертонічний криз.

Розплакались, коли вперше зустрілися

Олексій вирішив зустрітися зі своєю рятівницею після того, як вилікувався. Олена прийшла на зустріч. У цей момент обоє розплакалися.

Слід зазначити, що напередодні медсестра і сама мала важкі проблеми зі здоров’ям — вона перенесла операцію і тільки тиждень тому почала вільно рухати руками.

Відомо також, що Олена вже не вперше рятує життя незнайомої людини. Дівчина розповіла, що попередній випадок стався 4,5 роки тому — також у Носівці в громадському місці. Тоді вона допомогла жінці середніх років.

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