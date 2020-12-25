Мер Броварів показав своє фото після побиття (фото)

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Міський голова Броварів Ігор Сапожко показав фото свого обличчя після побиття, повідомляє NNS , посилаючись на видання «Моя Київщина». Нагадаємо, до оселі чиновника вдерлися грабіжники - зв'язали дитину і дружину, побили власника, викрали гроші.

Дуже дякую за теплі слова підтримки та побажання швидкого одужання! Приємно, що виборчі перегони ще не остаточно знищили в нас почуття людяності та співчуття. Почуваюсь нормально, якщо можна так сказати, відповідно до свого стану. Слава Богу, що все добре з дружиною та сином. Це головне!,

- написав Сапожко на своїй сторінці у Facebook.

Подробиці нападу він обіцяє розповісти на пресконференції.

Дехто запитував про "докази в студію", писав про "кілька синців на руках" тощо. Що ж, докази, як то кажуть, на обличчі. Без особливого бажання, але демонструю наслідки "демократичних і прозорих" виборчих перегонів у Броварах,

— зазначив мер.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 грудня в селі Гнідин п'ятеро невідомих у масках і зі зброєю вдерлися до будинку Ігоря Сапожка. Нападники зв'язали всю родину і забрали 10 тис доларів.