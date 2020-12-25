Дитину встигли виштовхнути, а самі потонули: трагедія на Черкащині

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Жахлива трагедія сталася на Черкащині сьогодні, 25 грудня, повідомляє NNS , посилаючись на ГУ ДСНС у Черкаській області. Крижана вода забрала життя двох людей. Дивом вдалося врятуватися дівчинці.

Зазначається, що 25 грудня близько 11:00 у селі Хлипнівка Звенигородського району на річці Гнилий Тікич потонули 2 рибалки.

Чоловіки 1969 та 1993 років народження разом із 14-річною дівчинкою знаходилися на кризі. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхнути з крижаної води на поверхню криги дитину, проте самі врятуватися не змогли.

Отримавши повідомлення про подію, до місця трагедії оперативно прибули рятувальники та дістали з води тіло одного загиблого.

Для пошуків іншого загиблого залучена Смілянська пошуково-рятувальна група комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської обласної ради.