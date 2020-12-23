Харьковчанин набил на лбу тату “Кернес жив”, посвященное умершему мэру – видео

23 груд. 2020
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Житель Харькова Евгений Ивашко после смерти городского главы Геннадия Кернеса набил себе на лбу татуировку “Кернес жил”. Видео он выложил на своей странице в Тикток.

Провокационное видео вызвало бурную реакцию в сети. Многие пользователи назвали этот поступок неадекватным.

“Это мое тело и мое дело”,

– прокомментировал Ивашко.

Также мужчина очень удивился такой негативной реакции в сети.

@panini_trainerНовое тату😜Харьков здесь?#тренд #топ #ор #прикол #тату #харьков #украина🇺🇦♬ оригинальный звук - Евгений Ивашко

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Автор: NNS - Національна служба новин

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