Харьковчанин набил на лбу тату “Кернес жив”, посвященное умершему мэру – видео

- 23 груд. 2020
- Перегляди: 96
Завантажте мобільний додаток сайту
Житель Харькова Евгений Ивашко после смерти городского главы Геннадия Кернеса набил себе на лбу татуировку “Кернес жил”. Видео он выложил на своей странице в Тикток.
Провокационное видео вызвало бурную реакцию в сети. Многие пользователи назвали этот поступок неадекватным.
“Это мое тело и мое дело”,
– прокомментировал Ивашко.
Также мужчина очень удивился такой негативной реакции в сети.
@panini_trainerНовое тату😜Харьков здесь?#тренд #топ #ор #прикол #тату #харьков #украина🇺🇦♬ оригинальный звук - Евгений Ивашко