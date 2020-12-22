Під Києвом побили та пограбували мера Броварів і його родину

22 груд. 2020
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У селі Гнідин Київської області 21 грудня приблизно о 22:00 п'ятеро невідомих напали на міського голову Броварів Ігоря Сапожка, побили його та пограбували, повідомляє NNS , посилаючись на OBOZREVATEL.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, напад стався в будинку чиновника.

"Потім вони зв'язали мера, його дружину та дитину. Погрожуючи зброєю, зловмисники забрали 10 тисяч доларів, а також ювелірні вироби",

– розповів співрозмовник видання.

Він уточнив, що поліція відкрила кримінальне провадження, пошуки нападників тривають.
  • Ігор Сапожко народився у Києві 1 вересня 1977 року. Депутат та секретар Броварської міської ради з 2006 року, висувався за списками ВО "Батьківщина". З 2008 року виконував обов'язки мера Броварів, а з 2010 став головою міста.
  • На посаді міського голови з 2010 року. В 2010 році балотувався від Партії регіонів, з якої вийшов під кінець Євромайдану - 20 лютого 2014.
  • На виборах 2020 був висуванцем партії «Команда Ігоря Сапожка – Єдність».
  • Ігор Сапожко був помічений у скандалах, які набули широкого розголосу в ЗМІ. Окрім іншого, був фігурантом кримінальної справи щодо вбивства та поранення громадян у Києві в 1998 році.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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