Жахлива ДТП за участю 5 авто сталася на трасі Київ-Чоп: є загиблий (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

На трасі Київ-Чоп сьогодні, 20 грудня ввечері сталася страшна ДТП, повідомляє NNS , посилаючись на ГУ ДСНС у Рівненській області. Понівечені авто розкидало по всій трасі. На жаль, є людські жертви.

Зазначається, що 20 грудня о 17:41 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на трасі Київ-Чоп поблизу села Грушвиця-2 Рівненського району за участю 5-ти автомобілів.

На місце ДТП було направлено три чергових пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області.

На місці події рятувальники побачили, що дорожньо-транспортна пригода трапилася за участю двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Рятувальники деблокували загиблу людину з одного із транспортних засобів. Також відключили клеми акамуляторних батарей в машинах та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.

Наразі на місці автопригоди працюють поліцейські, медики та рятувальники.

Обставини даної події встановлюються.