У Києві на новому мосту впали стовпи: рух транспорту паралізовано (фото, відео)

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Рух автотранспорту у всіх напрямках із Шулявського мосту Києва паралізований через падіння стовпів. Про це NNS повідомляє, посилаючись на 7 днів.

Як повідомляє спільнота “Київ Оперативний у Фейсбук, на проїжджу частину мосту сьогодні близько 14 години впали три ліхтарі.

“Рух транспорту паралізовано у всі 4 сторони”,

– йдеться в повідомленні.

Місцева мешканка зняла відео, перебуваючи в автомобілі посеред Шулявського шляхопроводу. На кадрах видно, що прямо перед її транспортним засобом лежить стовп. Киянка заявила, що опора впала прямо перед нею.

За повідомленням спільноти “Київ Оперативний, попередня причина надзвичайної події в тому, що ліхтарі на Шулявському мосту не були належним чином закріплені.

“Болти, які нікуди не входять і нічего не кріплять, – причина падіння стовпів на Шулявському шляхопроводі”,

– повідомив Kyiv Operativ і опубліккував фото неналежних кріплень опор освітлення мосту.

Шулявський шляхопровід у Києві тільки недавно ввели в експлуатації. Його ремонтували більше року. До ремонту він був у жахливому стані і міг у будь-який момент обрушитися. Столична влада закрила шляхопровід для капітального ремонту, направивши автомобілі в об'їзд. Тепер водії не можуть почувати себе у безпеці, проїжджаючи по новому мосту.