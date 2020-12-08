В палату с трупом приносят еду: в одесской больнице произошел вопиющий случай (видео)

В Одессе катастрофическая ситуация в больницах, где лечат пациентов с коронавирусом - стационары переполнены, в реанимации нет оборудования для спасения тяжелых больных и не хватает медиков, сообщает NNS со ссылкой на Апостроф.

Об этом рассказала основатель и директор благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, которая занимается помощью больным с коронавирусом, в интервью основателю 4City Вячеславу Грубому, которое опубликовано на его странице в Facebook.

"Медицинская система рухнула. У нас на одну бригаду приходится 100-120 больных при норме у 30 пациентов. Мы скоро останемся без врачей совсем, а медиков заставили работать в нечеловеческих условиях и требовать от больных нужные для лечения препараты. В больницах не хватает младшего персонала, санитаров. Дошло до того, что некому было вынести из палаты тело умершего человека, когда там лежали другие больные",

- рассказала Ножевникова.

Вопиющий случай произошел в 5-ой больнице города Одессы.

"В палате, где лежали больные с коронавирусом, умерла одна из пациенток. Ее тело некому было вынести ночью, а утром в палату больным принесли завтрак",

- рассказала волонтер.

Однако, по словам Ножевниковой, обвинять медиков нельзя - они не виноваты, что их буквально сталкивают лбами с пациентами.