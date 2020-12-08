В окупованому Донецьку сталася дивна ДТП (фото)

В центрі окупованого “ДНР” Донецька сталась аварія, внаслідок якої легковий автомобіль правим боком завис на іншому легковому авто під кутом 450 до проїжджої частини. Про це NNS повідомляє, посилаючись на newsyou.info.

Як повідомляє український блогер Necro Mancer, ця незвична ДТП сталась 7 грудня на центральній вулиці Артема неподалік площі Леніна.

Чи є внаслідок аварії постраждалі, наразі невідомо. Очевидці виклали в мережу фото наслідків незвичної ДТП.

У коментарях до опублікованих кадрів з місця аварії користувачі дивуються, як на майже порожніх вулицях окупованого “ДНР” Донецька одна машина могла наскочити на іншу і зупинитись під кутом 45 градусів до дороги.