У Києві водій таксі помер за кермом: некероване авто вилетіло на тротуар (фото)

У неділю, 6 грудня, в Києві водієві таксі стало погано, і він помер під час руху авто. При цьому машина вилетіла на тротуар. Інцидент стався в Деснянському районі столиці, на проспекті Романа Шухевича.

Автомобіль Skoda Fabia рухався по проспекту Шухевича в напрямку Північного мосту. Некероване авто проїхало близько 40 метрів, збивши при цьому кілька стовпчиків огорожі. Машина зупинилася перед автозаправною станцією. Про це повідомляє "Вартові Еспресо" у Facebook, пише РБК-Україна, передає NNS.

Коли до машини підійшли очевидці, то побачили, що в салоні знаходився чоловік без свідомості. Лікарі швидкої допомоги нічим не змогли допомогти, вони констатували смерть.

За попередніми даними водій помер під час руху. Слідство встановлює всі подробиці події, в якій більше ніхто не постраждав.