У центрі Києва чоловік почав стрілянину через прохання надіти маску

- 27 лист. 2020
- Перегляди: 103
Завантажте мобільний додаток сайту
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з пістолета в Печерському районі столиці. Інцидент стався після того, як чоловіка в аптеці попросили надіти захисну маску.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, пише РБК-Україна, передає NNS.
Інцидент стався на вулиці Басейній. Нетверезий чоловік зайшов в аптеку без маски, після чого працівники і відвідувачі закладу зробили йому зауваження. Однак чоловік відмовився надягати маску і залишити приміщення і почав нецензурно висловлюватися.
"В результаті завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який по прибуттю вивів правопорушника на вулицю. Втім, чоловік дістав з кишені пістолет і вистрілив в асфальт. В результаті події ніхто не постраждав",
- повідомили в поліції.
Прибулі на місце працівники поліції затримали 44-річного чоловіка та вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет і патрони до нього для направлення на експертизу.
За даним фактом порушено справу за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також за порушення правил карантину на чоловіка складено адміністративний протокол.