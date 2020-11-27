У центрі Києва чоловік почав стрілянину через прохання надіти маску

Завантажте мобільний додаток сайту

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з пістолета в Печерському районі столиці. Інцидент стався після того, як чоловіка в аптеці попросили надіти захисну маску.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, пише РБК-Україна, передає NNS.

Інцидент стався на вулиці Басейній. Нетверезий чоловік зайшов в аптеку без маски, після чого працівники і відвідувачі закладу зробили йому зауваження. Однак чоловік відмовився надягати маску і залишити приміщення і почав нецензурно висловлюватися.

"В результаті завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який по прибуттю вивів правопорушника на вулицю. Втім, чоловік дістав з кишені пістолет і вистрілив в асфальт. В результаті події ніхто не постраждав",

- повідомили в поліції.

Прибулі на місце працівники поліції затримали 44-річного чоловіка та вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет і патрони до нього для направлення на експертизу.

За даним фактом порушено справу за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також за порушення правил карантину на чоловіка складено адміністративний протокол.