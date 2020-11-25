В Херсоні напівголий молодик бігав по супермаркету і купався в акваріумі з коропами (відео)

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В Херсоні молодик, на якому з одягу були лише плавки, маска і шапочка, шокував своєю поведінкою відвідувачів одного з супермаркетів. Про це NNS повідомляє, посилаючись на відео, викладене в місцевому пабліку «Херсон вдень і вночі».

Чоловік бігав по торгівельній залі, а потім пірнув до акваріуму з рибою. Пізніше з’ясувалося, що молодик – 26-річний блогер. І такими діями хотів підвищити свою популярність у соціальних мережах. за епатажне купання він отримав адмінпротокол.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Покарання у вигляді штрафу розміром до 199 гривень загрожує херсонцю Михайлу Шаталову, який заради популярності у соцмережах пірнув в акваріум з коропами в одному з супермаркетів міста. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, юнаку загрожує покарання у вигляді штрафу розміром до 199 гривень. Також стаття 173 КУпАП передбачає такі види покарання, як громадські роботи на строк до 60 годин, виправні роботи строком до двох місяців (з відрахуванням 20 відсотків від заробітку на користь держави) або ж арешт до 15 діб,

- йдеться в повідомленні поліції.

Також прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області повідомила, що після витівки блокера Була викликана спеціальна служба, яка провела дезінфекцію ємності, до якої заліз хлопець. Щодо живої риби, яка під час інциденту перебувала в акваріумі, був складений акт про списання товару, до реалізації вона не допущена. Тепер 36 кг коропів чекають на утилізацію.

Відео купання – нижче. Обережно – ненормативна лексика