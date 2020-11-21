Вибух кисню у госпіталі під Львовом: все, що відомо

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Вчора, 20 листопада, ввечері стався вибух на кисневій станції у військовому госпіталі під Львовом. Через аварію припинилася подача кисню хворим з коронавірусом, які його потребували. Кисневозалежних пацієнтів довелося терміново евакуювати в інші лікувальні установи, - повідомляє NNS , посилаючись на today.ua.

Надзвичайна подія сталася близько 21: 30. У госпіталі на той момент перебувало 60 хворих коронавірусом, які потребували кисню. Одним з перших про НП повідомив у своєму Facebook мер Львова Андрій Садовий.

"Загалом у лікарні 60 кисневозалежних хворих. 3 прийме у себе лікарня швидкої допомоги, 5 з них в реанімації. 12 людей везуть до 8-ї лікарні",

- написав Садовий.

Люди, що живуть поблизу від госпіталю в коментарях повідомили, що обстановка там дуже тривожна. До лікувального закладу одна за одною їдуть швидкі допомоги. У мережі з'явилися різні версії події: починаючи від необізнаності технічного персоналу, що обслуговує кисневу станцію і закінчуючи диверсією проти Садового напередодні другого туру мерських виборів.

Але, як з'ясувалося, людський фактор тут взагалі ні до чого. Через високе навантаження на кисневу систему сталося її обморожування, і одна з пластин холодильної системи розірвалася. На щастя, стався лише хлопок, а не повноцінний вибух. Бо, якби вибухнули балони з киснем, то наслідки були б зовсім плачевні. Не виключено, що могли б бути людські жертви.

Тим часом, поки швидкі допомоги розвозили хворих по інших лікувальних закладах, ремонтна бригада за підтримки МНС працювала над відновленням кисневої станції. Залишилися хворих підтримували киснем з наявних в госпіталі резервних джерел: кисневих концентраторів і кисневих подушок.

Вже до 00: 25 госпітальну систему подачі кисню вдалося відновити. Евакуацію людей зупинили. На той час встигли евакуювати 21 пацієнта. Їх залишать доліковувати в лікарні швидкої допомоги, назад перевозити вже не будуть. Зараз госпіталь працює в штатному режимі. На щастя, через те, що сталося ніхто не отримав травм і ніхто не помер.