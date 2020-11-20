У Кривому Розі агресивний чоловік бігав вулицею з ножем

Завантажте мобільний додаток сайту

Сьогодні зранку, 20 листопада, біля супермаркету у Кривому Розі був помічений чоловік з ножем. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу криворізької патрульної поліції.

«Сьогодні о 9-й ранку на лінію 102 звернулась стривожена містянка та повідомила, що на вулиці Едуарда Фукса біля супермаркету бігає чоловік із ножем та поводиться неадекватно»,

— йдеться в повідомленні.

На місце події прибули патрульні та виявили правопорушника, на якого вказали громадяни.

Як зазначається, поява поліцейських чоловіка збентежила. Він почав нервувати та спробував уникнути бесіди з інспекторами.

Потім, під час розмови із поліцейськими чоловік сказав, що має ніж та одразу взяв лезо до рук.

Інспектори вимагали, аби чоловік зупинився та поклав ніж на землю, однак, правопорушник ніяк не реагував та різко побіг у напрямку школи.

Після нетривалого переслідування патрульні зупинили правопорушника та затримали його.

«До чоловіка застосували спецзасіб кайданки, аби він не завдав шкоди собі та оточуючим»,

— повідомляють правоохоронці.

Для подальшого розбирання по справі та встановлення усіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, 7 листопада у Металургійному районі Кривого Рогу зловмисник з ножем напав на вулиці на 10 людей. Двоє чоловіків від травм померли на місці. Ще восьмеро людей, серед яких 8-річний хлопчик, були доправлені до лікарні.