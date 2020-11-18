На Донбасі застрелено українського військового – у вбивстві підозрюють співслужбовця

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На Донбасі загинув молодий український військовий, який ніс службу в районі Станиці-Луганської. Про це NNS повідомляє, посилаючись на волонтера Наталю Корецьку та Офіс генерального прокурора України.

Наталя Корецька повідомила, що 16 листопада, поблизу Станиці Луганської загинув військовий зі Знам’янки (Кіровоградщина) Іван Горошко.

Іван Сергійович Горошко народився 7 липня 1999 року. У 2019 році був призваний на військову службу і командирований до 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, підписав контракт.

Цього року одружився. У нього залишилася вагітна дружина.

В Офісі генерального прокурора повідомляють, що сталося вбивство.

За процесуального керівництва військової прокуратури Луганського гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил викрито та затримано військовослужбовця однієї з військових частин за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст.115 КК України),

- йдеться в повідомленні.

16 листопада 2020 року до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем 1999 року народження при виконанні службових обов’язків в районі населеного пункту Станиця-Луганська.

Слідчо-розшуковими заходами встановлено, що мало місце приховування вбивства: порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду. За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець. Зважаючи на докази, він зізнався у заподіянні смерті солдату та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі військовими прокурорами слідчим шляхом перевіряються покази затриманого, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Станично-Луганського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.