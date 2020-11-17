В школе Харькова обнаружили боевое отравляющее вещество

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В одной из школ Харькова обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом, которое может оказаться боевым отравляющим веществом адамсит. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 16 ноября.

Указано, что колбы нашли в помещении школы на Харьковской набережной при проведении ремонтных работ в старом дымоходе. Информацию об этом полицейские получили от сотрудников ГСЧС.

"Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет",

– говорится в сообщении.

В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит". Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.

Адамсит – относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути. С этой целью в виде аэрозолей применялся в Первой мировой войне.