На Дніпропетровщині згоріли троє малюків (фото, відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

На Дніпропетровщині сталася страшна трагедія. Троє маленьких дітей загинули на пожежі. Про це NNS повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

15-го листопада о 15:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку за адресою: Криничанський район, село Бикове, вулиця Молодіжна.

За викликом було негайно направлено чергові відділення 52-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та місцевої пожежної команди.

На момент прибуття рятувальників до місця події, вогнем було охоплено дах одноповерхового житлового будинку.

Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку рятувальники виявили тіла трьох загиблих дітей (двох хлопчиків 2015, 2019 р. н. та дівчинки 2017 р. н.), які були залишені без нагляду дорослих. Зі слів матері, на момент виникнення пожежі вона перебувала в магазині.

Внаслідок пожежі знищено домашнє майно, дах та перекриття будинку на площі 25 кв. метри.

О 16:49 пожежу локалізовано та о 17:17 ліквідовано.

До гасіння пожежі залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Шановні батьки! Не залишайте своїх дітей без нагляду. Виховуйте у них культуру безпечної поведінки, демонструйте на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, побутовими приладами. Роз’яснюйте як діяти в екстремальних ситуаціях. Пам’ятайте, що безпека ваших дітей, в першу чергу, залежить від вас самих!