У Києві таксі влетіло у зупинку: є загиблі (фото)

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У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями, після чого одне з авто влетіло у зупинку громадського транспорту. У результаті аварії є жертви.

Інформацію про ДТП РБК-Україна підтвердили в Святошинському районному відділенні поліції Києва, передає NNS.

У поліції повідомили, що кількість жертв наразі уточнюється.

При цьому, як пише "Київ оперативний", в результаті ДТП як мінімум одна жінка загинула, ще три людини постраждали.

Як повідомляє OBOZREVATEL, автомобіль служби таксі Uber збив на зупинці двох людей, ще одного чоловіка затиснуло між авто й кіоском. Смертельна аварія трапилася приблизно о 08:00 в результаті зіткнення з Нyundai.

"У Святошинському районі водій таксі UBER не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем Hyundai, виїхав на тротуар і наїхав на трьох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Під час надання медичної допомоги двоє постраждалих померли. Проводиться перевірка",

– йдеться в повідомленні, яке цитує OBOZREVATEL.

Доповнення:

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбук повідомив про аварію за участю автомобіля таксі Uber. Він написав, що за попередніми даними, аварія сталася через те, що водій у гонитві за заробітком переробляв за кермом і просто заснув. Геращенко повідомляє про двох загиблих.