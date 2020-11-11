В Україні депутата засудили до 4,6 років тюрми

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Вищий антикорупційний суд засудив до 4 років та 6 місяців ув’язнення депутата Полтавської обласної ради та заступника начальника одного з відділів “Полтавафарм”.Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), - інформує NNS з посиланням на Вголос.

Народного обранця та його спільника затримали, коли вони давали хабар на 35 тисяч гривень заступнику начальника відділу оперативних розробок та організації агентурно-оперативної роботи в Нацполіції Полтавщини.

Депутат, який тоді був в.о. директора “Полтавафарм”, таким чином хотів пришвидшити проведення обстежень та надання спеціальних дозволів для використання об’єктів комунального підприємства для робіт, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Вирок суду набере чинності через 30 днів з дня його проголошення, якщо не внесуть апеляційну скаргу.

“Центр протидії корупції” пише, що на лаві підсудних опинився Валерій Прядка, який із 2015 року депутат Полтавської облради, а раніше був в.о. директора “Полтавафарм” та його спільника — Руслана Гнєздова.