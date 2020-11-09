Одесситы требуют снести памятник Екатерине II

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В Одессе двадцать активистов требовали снести памятник российской императрице Екатерине II. Об этом сообщает NNS в понедельник, 9 ноября.

Протестующие жгли файеры и включили громкую музыку. Сам памятник они обклеили листками с надписью "подлежит демонтажу". Полиция сочла это нарушением правил благоустройства и составила на митингующих админпротокол.

Отметим, что против монумента Екатерине II, узаконившей в Украине крепостничество и окончательно уничтожившей Запорожскую Сечь, высказывались немало патриотических организаций, а убрать его через суды уже пытаются восемь лет.

Взамен возмущенные одесситы предлагают установить памятник Ивану Липе – известному украинскому политическому деятелю, писателю и медику. В 1902-1918 годах он жил в Одессе.

С началом революции 1917 года Липу назначили комиссаром Одессы от Центральной рады Украинской Народной Республики. Он управлял городом в должности градоначальника, был членом Руководящего комитета города, медицинским инспектором Одессы.