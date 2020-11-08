Харьковчанин в костюме "Адама" заставил хохотать весь город

08 лист. 2020
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В Харькове на Салтовке заметили полностью раздетого мужчину. Видео опубликовали очевидцы в Телеграмм-канале "ХС | Харьков".

Голый харьковчанин был замечен на 602 микрорайоне. Несмотря на холодную ноябрьскую погоду, мужчина стоял посреди улицы без одежды и обуви.

Неравнодушные жители вызвали на место скорую помощь, и медики госпитализировали мужчину в медучреждение.

"Голожопый перфоманс на 602 мкрн",

- написал автор видео.

Харьковчане принялись активно комментировать происходящее на видео:
  • "Вышел карася проветрить",
  • "Аполлон уже не тот конечно, не вывозит салтовскую среду",
  • "Остудить пыл вышел",
  • "Из за отсутствия маски его только и заберут копы!",
  • "Жесть, мужик одень маску",
  • "У челика шрам на голове, явно проблемы",
  • "Просто 2020 на улице ещё...",
  • "Вышел на крыльцо почесать яй",
  • "Вот, пожалуйста. А раньше эту милоту могли видеть только сотрудники псих. больницы".
Автор: NNS - Національна служба новин

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