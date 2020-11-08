Харьковчанин в костюме "Адама" заставил хохотать весь город

Завантажте мобільний додаток сайту

В Харькове на Салтовке заметили полностью раздетого мужчину. Видео опубликовали очевидцы в Телеграмм-канале "ХС | Харьков".

Голый харьковчанин был замечен на 602 микрорайоне. Несмотря на холодную ноябрьскую погоду, мужчина стоял посреди улицы без одежды и обуви.

Неравнодушные жители вызвали на место скорую помощь, и медики госпитализировали мужчину в медучреждение.

"Голожопый перфоманс на 602 мкрн",

- написал автор видео.

Харьковчане принялись активно комментировать происходящее на видео: