Харьковчанин в костюме "Адама" заставил хохотать весь город

- 08 лист. 2020
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В Харькове на Салтовке заметили полностью раздетого мужчину. Видео опубликовали очевидцы в Телеграмм-канале "ХС | Харьков".
Голый харьковчанин был замечен на 602 микрорайоне. Несмотря на холодную ноябрьскую погоду, мужчина стоял посреди улицы без одежды и обуви.
Неравнодушные жители вызвали на место скорую помощь, и медики госпитализировали мужчину в медучреждение.
"Голожопый перфоманс на 602 мкрн",
- написал автор видео.
Харьковчане принялись активно комментировать происходящее на видео:
- "Вышел карася проветрить",
- "Аполлон уже не тот конечно, не вывозит салтовскую среду",
- "Остудить пыл вышел",
- "Из за отсутствия маски его только и заберут копы!",
- "Жесть, мужик одень маску",
- "У челика шрам на голове, явно проблемы",
- "Просто 2020 на улице ещё...",
- "Вышел на крыльцо почесать яй",
- "Вот, пожалуйста. А раньше эту милоту могли видеть только сотрудники псих. больницы".