Гонки на дороге: автобус снес остановку в Киеве, есть жертвы

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В сети появилось жуткое видео аварии, которая произошла возле станции метро "Выдубичи" в Киеве. Там рейсовый автобус наехал на людей, двух женщин госпитализировали, а мужчина погиб - медикам, которые прибыли по вызову, не удалось его спасти.

По словам правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что у водителя автобуса не сработали тормоза. Он пытался остановиться о бровку, но не получилось.

Очевидцы сообщили, что водитель транспортного средства устроил гонки с другим водителем автобуса.