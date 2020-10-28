Оновлено! Під Харковом стався потужний вибух газу: є загиблі, багато постраждалих

Завантажте мобільний додаток сайту

28 жовтня під Харковом стався потужний вибух газу. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, посилаючись на власні джерела, вибух стався на газорозподільній станції у селищі Березівське на відстані 20 км від Харкова. На місці працюють пожежники та поліцейські.

За словами директора Центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашти, є десятеро постраждалих:

"Лікарі надають допомогу на місці, важких транспортують до Харкова",

- розповів він.

Пізніше з офіційних джерел стало відомо, що дві людини, на жаль, загинули. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області. Крім того 9 осіб постраждали.





«28 жовтня об 11:35 в с. Березівське Дергачівського району на території газорозподільчої підстанції стався вибух. За попередніми даними на місці події 2 осіб загинуло та 9 чоловік постраждало. В результаті вибуху відбулось часткове руйнування будівлі ГРП та загоряння газу. На місці події працюють підрозділи ДСНС»

- повідомили надзвичайники.