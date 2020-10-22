Двоє малюків померли, отруївшись чадним газом, на Вінничині

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Під Вінницею двоє дітей на ночівлі в гостях отруїлися чадним газом і померли: вижила лише їхня бабуся. 59-річна жінка нині в комі. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.

У селі Голодьки Вінницької області внаслідок отруєння чадним газом померли двоє дітей віком 3 та 5 років та 75-річний чоловік, який приймав дітей як гостей в своєму будинку. Єдина, хто вижила, - бабуся двох онуків, нині вона в реанімації.

До 75-річного чоловіка прийшла в гості сусідка з двома онуками - трирічною Софією та п’ятирічним Назаром - та залишилась ночувати. У самої жінки чоловіка не було. Господар, аби зігріти хату, поставив на газову плиту саморобний обігрівач.

"В результаті кипіння комфорка загасла, і стався витік газу. Вони полягали спати і під час сну отруїлися",

- повідомив начальник Хмільницького відділу поліції Валерій Романюк.

Забили на сполох родичі, які не змогли додзвонитись до своїх близьких. Коли вони прийшли до хати, живою була лише жінка.

"Ми надали допомогу, жінка була госпіталізована в реанімаційне відділення, а сьогодні переведена на штучну вентиляцію легень. Її підключили і наразі апарат дихає за неї. Вона в комі 3 ступеня, стан вкрай важкий",

- розповів головний лікар Хмільницької ЦРЛ Василь Залевський.

59-річна Галина тимчасово сама виховувала онуків. Батьки Софійки та Назарчика зараз у столиці на заробітках.

"Вони поїхали в Київ, батько був, а мама тільки поїхала. Бабуся дітей жаліла, гляділа",

- каже родичка Галина Провізіон.

Загиблих чоловіка і дітей ховатимуть у селі завтра, 23 жовтня. В поліції справу розслідують як нещасний випадок. Тим часом медики, які борються за життя 59-річної жінки, жодних прогнозів не дають. Її стан тяжкий, адже легені повністю уражені.