В Киеве от коронавируса умер поэт: мать не отдает тело и угрожает взорвать дом, видео

- 22 жовт. 2020
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В Киеве от осложнений коронавирусной инфекции умер поэт Юрий Титов, который страдал также церебральным параличом. Его родители не отдают тело сына, мать угрожает сжечь себя и подорвать дом. Об этом сообщает NNS со ссылкой на "Киев Оперативный".
Поэт со своими родителями жил в Киеве на улице Автозаводской. По словам знакомых семьи, причиной смерти Юрия стал COVID-19. Хотя родственники и близкие категорически это отрицают.
"Мама умершего не отдает тело своего сына. Говорит, что сожжет себя и подорвет дом. Отец умершего бросался на полицию, говорят, что даже успел ранить кого-то",
- сказано в сообщении.