Жінку з Харківщини, яку затримали з головою в пакеті і підозрюють у вбивстві доньки, визнали неосудною

Завантажте мобільний додаток сайту

Суд у Харкові задовольнив клопотання прокурора про застосування примусових медичних заходів до підозрюваної у вбивстві дитини в Подвірках Дергачівського району у квітні 2020 року. Про це 21 жовтня повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко, пише Суспільне, передає NNS.

За словами Чубенка, судово-психіатрична експертиза визнала підозрювану хворою на хронічне психічне захворювання, "що позбавляло підозрювану можливості усвідомлювати свої дії і керувати ними у період часу, що відноситься до інкримінованого діяння".

"У зв'язку з неосудністю особи, ухвалою суду задоволено клопотання прокурора про застосування примусових медичних заходів у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з суворим наглядом",

— повідомив Чубенко.

Підозрювана залишатиметься у слідчому ізоляторі місяць — до закінчення апеляційного оскарження.

За даними слідства, під час розслідування справи проведено понад 30 експертиз.

"Даних про причетність інших осіб до цього злочину не встановлено",

— повідомив Чубенко.

Що відомо

30 квітня на вулиці Полтавський Шлях у Харкові затримали оголену жінку з ножем і головою 13-річної дитини у пакеті. До поліції Дергачівського району надійшло повідомлення від жителя селища Подвірки, який повідомив, що знайшов у будинку обезголовлене тіло племінниці, її матері вдома не було.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

38-річну мати дитини затримали. Ленінський райсуд Харкова взяв її під варту без можливості внесення застави.