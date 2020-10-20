У Харкові дівчина, рятуючи кота, втопила авто (фото, відео)

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В Харкові сьогодні, 20 жовтня, сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода, яка могла б призвести до трагічних наслідків, але, на щастя, все обійшлося лише пошкодженим майном. Про це NNS повідомляє, посилаючись на ряд ЗМІ.

Дівчина-водій автомобіля "KIA Sorento", не впоравшись з керуванням, знесла огорожу на мосту, і машина впала у воду. Жінці вдалося вибратися з салону. Порятунку вона чекала, сидячи на даху машини. Дівчина відбулася легким переляком.

Видання Обозрєватель пише, що водій потонулого авто Ганна Січкар працює в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Причиною різкого маневру стала кішка, наїзду на яку намагалася уникнути дівчина.

Місцеве видання 2day.kh.ua уточнює, що Ганна Січкар – начальник юридичного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

"У пояснювальній записці жінка розповіла, що побачила на проїжджій частині кішку і, щоб уникнути зіткнення, різко повернула",

– повідомили в поліції.

Користувачі соцмереж весело відреагували на інцидент. Він став приводом для жартів і "фотожаб".

Автомобіль за допомогою спеціальної техніки вже витягли з води і відвезли на евакуаторі.