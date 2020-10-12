Україна в жалобі. Сьогодні 10 років з дня наймасштабнішої катастрофи в історії Укрзалізниці (фото)

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Рівно 10 років тому, 12 жовтня 2010 року на залізничному переїзді в Марганці на Дніпропетровщині сталася наймасштабніша катастрофа на залізниці в історії незалежної України. Електровоз зніс рейсовий автобус. Редакція NNS сумує разом з українцями і згадує, як це було.

ДТП сталася вранці 12 жовтня 2010 року на залізничному переїзді 116-го кілометра перегону Нікополь—Марганець. О 09: 25 автобус «Еталон», що прямував за маршрутом «Городище-поліклініка» під'їхав до вказаного переїзду. За кермом був водій Микола Гречко. Чоловікові було 56 років. Він мав водійський стаж 36 років. Незважаючи на забороняючи сигналізацію (даний переїзд був без шлагбаума), Гречко почав рух.

Саме в цей час до даного переїзду на швидкості 82 км/год наближався Електровоз ВЛ8-1583. Сталося сильне зіткнення

Чорна звістка дуже швидко розлетілася регіоном. Журналісти місцевих видань помчали на злощасний переїзд, і те, що вони там побачили було по-справжньому страшно. Понівечена жовта маршрутка, стогони, крики, плач. І тіла, тіла, тіла ... складені в ряд. Дуже багато тел. чоловіки, жінки, діти ... ця картина в пам'яті залишилася назавжди.

Маршрутка «Городище – поліклініка» була забита людьми. Пасажири сиділи і стояли. Вижити після зіткнення з локомотивом вдалося не багатьом.

Спочатку повідомлялося про 38 загиблих і 12 «важких». Пізніше стало відомо, що з 52 пасажирів в живих залишилися тільки семеро.

Марганецька катастрофа на 116-му кілометрі ж/д, що загубила 45 життів, стала найбільшою в історії України. До Марганцю 12 жовтня екстрено прибув на той момент віце-прем'єр Клюєв, який провів прес-конференцію. Багато говорилося про безпеку на переїздах і заходи, яких будуть прийняті. Але марганчанам було не легше від слів. Місто надовго немов застигло - все ніяк не могло відійти від шоку і повірити в те, що трапилося.

Експерти і слідчі досі намагаються зрозуміти: чому водій з багаторічним стажем Микола Гречко виїхав на залізничний переїзд перед локомотивом. Заборонний сигнал горів, а локомотив було вже видно. Але автобус раптом почав рух і безпорадно заглох перед 180-тонною махиною, стрімко наближалася і несла вірну смерть. Рахунок йшов на секунди. Вибратися з пастки, звичайно, ніхто не встиг.

Електровоз ВЛ8-1583, що рухався в момент удару зі швидкістю 82 км/год за маршрутом Нікополь — Марганець — Канцерівка, протягнув автобус уздовж шляху до повної зупинки близько 300 метрів. У кабіні локомотива знаходилися три машиністи-інструктори, жителі Нікополя-Олександр Могильний (керував локомотивом), Володимир Череп і Юрій Косов.

Водій автобуса загинув разом з пасажирами, тому точну причину катастрофи не вдасться дізнатися ніколи. Згідно з офіційною версією, винен в аварії Микола Гречко. Однак кримінальну справу стосовно нього було закрито, оскільки сам він у тій катастрофі теж загинув.

До відповідальності притягнули лише приватного підприємця Іллю Івасенка (власника автобуса). Його засудили до 5 років позбавлення волі. Причому засудили його за ст.271 Кримінального кодексу України «порушення вимоги законодавства про охорону праці». Іллю Івасенко звинуватили в тому, що він не оформив водія на роботу і не провів з ним всі необхідні інструктажі. До речі, Ілля Івасенко постав перед судом не відразу. Після інциденту він виїхав з країни і переховувався. Затримали його в Бресті і пізніше передали українській владі.

За інформацією сайту delo.ua, місцеві жителі розповідали, що до аварії в жовтні 2010 р. на злощасному переїзді були проблеми з сигналізацією. Вона працювала, навіть коли там не було поїзда. Можливо, тому водій і зважився їхати на заборонний сигнал.

Не можна не згадати про трагічний збіг обставин, який мав місце в день зазначеної ДТП. Виявляється, за півтори години до згаданої аварії поблизу станції Канцерівка сталося зіткнення вантажного поїзда з трактором, який виїхав на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора. Тракторист загинув. Локомотив поїзда в результаті зіткнення теж був пошкоджений до такої міри, що потрібна була його заміна. І саме у зв'язку з цим зі станції Нікополь сюди був відправлений резервний електровоз. Він поспішав на допомогу. Саме цей локомотив по дорозі і зім'яв марганецький автобус…

Відомо, що не всі родичі загиблих пережили смерть своїх близьких. Кілька людей наклали на себе руки. А життя інших вже ніколи не буде таким як до трагедії.

У матеріалі NNS використовував матеріали сайтів Nikopolnews, Марганецький очевидець і Событие, фото Володимира Садикова.

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