Загибель трьох військових на Житомирщині: рятувальники назвали причину

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Як повідомляла NNS, на Житомирщині знайшли мертвими трьох військовослужбовців-контрактників. У ДНСН встановили причину загибелі військових.

Як передає пресслужба ДНСН, троє військовослужбовців померли від отруєння чадним газом.

«8 жовтня у с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) у квартирі загинуло 3 особи (військовослужбовці в/ч А1912). Ознак пожежі немає. Підрозділи ДСНС не залучалися»,

— йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уранці 8 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в орендованій квартирі у с. Новоівницькому Андрушівського району. На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП області та Андрушівського відділення поліції.

Попередньо, колеги померлих виявили їх за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них виявлено не було.

Встановлено, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець м. Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили.

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