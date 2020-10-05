У Харкові помер учасник міжнародного марафону

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Учасник Харківського міжнародного марафону втратив свідомість під час змагання і помер у лікарні, передає Суспільне, інформує NNS.

Про це ввечері 4 жовтня повідомили організатори заходу на сторінці у Facebook.

Бігун втратив свідомість на дистанції 21,1 км.

"На дистанції 21.1 км бігун Євген Колєров втратив свідомість. Хлопець з нашої команди намагався зробити все, щоб допомогти спортсмену, й швидка прибула на місце за кілька хвилин. Але у лікарні серце Євгена перестало битися. Ми приносимо співчуття близьким, родичам та дружині",

— йдеться у повідомленні.

Команда марафону обіцяє допомогти родині спортсмена і невдовзі повідомити дату і час прощання з учасником змагання.

Довідково:

Міжнародний марафон у Харкові проходив 3-4 жовтня. На участь у заході зареєструвалися близько п'яти тисяч людей.

Фото: Фейсбук/Avantazh Kharkiv International Marathon