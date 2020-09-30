В Києві патрульний на льоту спіймав жінку, яка стрибнула з 15 поверху (відео)

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У Києві екіпаж патрульної поліції врятував від загибелі жінку, яка вирішила вистрибнути з балкона 15 поверху. Про це NNS повідомляє з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицькиго, який виклав у Фейсбуці відео та розповів про подію.

Білошицький розповів, що екіпаж патрульних — Павло Боярчук та Олександр Головицький — прибув на виклик, де жінка мала намір скоїти самогубство. Вона стояла за поручнями балкона й будь-якої миті могла прийняти непоправне рішення, тож поліцейський побіг на 15 поверх що було сил.

Патрульний дивом встиг. На його очах жінка відпустила руки й зробила крок. Одна секунда все вирішила. Допомогла миттєва реакція патрульного Павла Боярчука - він встигнув схопити самогубцю за руку й утримати.

На крики патрульного прийшли мешканці будинку: двоє сусідів допомагали тримати жінку зверху, ще двоє стояли на 14 поверсі та підпирали їй ноги.

Жінка пручалася, і навіть з такою підтримкою Павлові не вдалося одразу затягнути її на балкон. Задля безпеки, інспектору довелося пристебнути жінку кайданками до поручнів.

У цей момент на допомогу прибув інший екіпаж патрульних — Богдан Димчук та Андрій Бобровник. Спільними зусиллями інспекторів та мешканців будинку жінку витягнули на балкон. Надалі її шпиталізували.

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