У київській лікарні двоє чоловіків хворих на COVID-19 скоїли самогубство

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У Київській міській клінічній лікарні №4, яка приймає хворих на коронавірус, двоє чоловіків покінчили життя самогубством. Про це пише Громадське, передає NNS.

Так, 21 та 22 вересня чоловіки вистрибнули з вікна другого поверху. В обидвох був коронавірус.

Про самогубство у коментарі Громадському повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

За її словами, попередня версія слідства — самогубство. За цими фактами порушили кримінальні провадження. Наразі правоохоронці шукають свідків та встановлюються обставини події.

Як повідомив Громи\адському заступник головного лікаря з медичних питань Георгій Аксютін, обидва чоловіки перебували в одному відділенні та лікувалися від COVID-19.

Про подію також повідомляє Київ оперативний.

«Другий день поспіль з вікна другого поверху Київської лікарні #4, яка зосереджена на лікуванні COVID-19, вистрибують люди. На жаль, попри намагання реанімувати потерпілих - обидва померли»,

— йдеться в повідомленні.

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