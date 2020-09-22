У київській лікарні двоє чоловіків хворих на COVID-19 скоїли самогубство

- 22 вер. 2020
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У Київській міській клінічній лікарні №4, яка приймає хворих на коронавірус, двоє чоловіків покінчили життя самогубством. Про це пише Громадське, передає NNS.
Так, 21 та 22 вересня чоловіки вистрибнули з вікна другого поверху. В обидвох був коронавірус.
Про самогубство у коментарі Громадському повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
За її словами, попередня версія слідства — самогубство. За цими фактами порушили кримінальні провадження. Наразі правоохоронці шукають свідків та встановлюються обставини події.
Як повідомив Громи\адському заступник головного лікаря з медичних питань Георгій Аксютін, обидва чоловіки перебували в одному відділенні та лікувалися від COVID-19.
Про подію також повідомляє Київ оперативний.
«Другий день поспіль з вікна другого поверху Київської лікарні #4, яка зосереджена на лікуванні COVID-19, вистрибують люди.
На жаль, попри намагання реанімувати потерпілих - обидва померли»,
— йдеться в повідомленні.
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