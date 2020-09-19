Під Чернівцями сталася масштабна ДТП перекинувся мікроавтобус з людьми: є загиблий та травмовані

19 вер. 2020
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Уночі, проти 19 вересня  на автодорозі Н-03 сполучення «Чернівці - Житомир», в межах села Недобоївці Хотинського району Чернівецької області зіткнулися пасажирський мікроавтобус «Фольксваген ЛТ35» та автомобіль «Ауді».

Про це NNS повідомляє з посиланням на відділ комунікацій поліції Чернівецької області.

 Слідчі з'ясували, що «Ауді А8» керував чоловік 1985 р.н., мешканець Києва, а мікроавтобусом «Фольксваген ЛТ-35» - мешканець Кельменецького району, також 1985 р. н.

Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди пасажирка мікроавтобуса - 1971 р.н.,мешканка Кельменецького району. Також до Хотинської ЦРЛ за медичною допомогою звернулись 12 осіб, з яких 10 пасажирів мікроавтобуса та 2 водії транспортних засобів. Встановлено, що мікроавтобус здійснював перевезення працівників одного з підприємств Чернівців в Кельменецький район Чернівецької області.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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