Під Чернівцями сталася масштабна ДТП перекинувся мікроавтобус з людьми: є загиблий та травмовані

Завантажте мобільний додаток сайту

Уночі, проти 19 вересня на автодорозі Н-03 сполучення «Чернівці - Житомир», в межах села Недобоївці Хотинського району Чернівецької області зіткнулися пасажирський мікроавтобус «Фольксваген ЛТ35» та автомобіль «Ауді».

Про це NNS повідомляє з посиланням на відділ комунікацій поліції Чернівецької області.

Слідчі з'ясували, що «Ауді А8» керував чоловік 1985 р.н., мешканець Києва, а мікроавтобусом «Фольксваген ЛТ-35» - мешканець Кельменецького району, також 1985 р. н.

Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди пасажирка мікроавтобуса - 1971 р.н.,мешканка Кельменецького району. Також до Хотинської ЦРЛ за медичною допомогою звернулись 12 осіб, з яких 10 пасажирів мікроавтобуса та 2 водії транспортних засобів. Встановлено, що мікроавтобус здійснював перевезення працівників одного з підприємств Чернівців в Кельменецький район Чернівецької області.

Раніше ми повідомляли: На Закарпатті школярі викрали авто і потрапили на ньому в ДТП

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України