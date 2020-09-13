На Закарпатті школярі викрали авто і потрапили на ньому в ДТП

- 13 вер. 2020
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На Закарпатті сталася ДТП. В автомобілі були школярі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Голос Карпат.
Як повідомили у поліції Закарпатської області, 11 вересня до поліції надійшло повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем "ВАЗ-21093". Транспортний засіб був припаркований поблизу одного з громадських закладів у селі Кваси.
За викликом оперативно прибула поліція. Працівники сектору кримінальної поліції Рахівщини встановили, що до викрадення авто причетні двоє однокласників – 15-ти та 16-річні жителі села Білин.
Оскільки жоден з хлопців не мав відповідних навичок керування транспортом, у сусідньому селі авто перекинулося на дах, а самі винуватці аварії з місця пригоди втекли.
Наразі хлопців розшукали. У скоєному вони зізналися. Вирішується питання про притягнення їх до відповідальності.
Наразі триває досудове слідство.