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У Запорізькій області пасажирка погрожувала підірвати потяг Маріуполь-Київ, якщо його негайно не зупинять. Про це NNS повідомляє з посиланням на Обозрєватєль.

Як розповіли у відділі комунікації поліції області, після огляду складу вибухового пристрою виявлено не було.

"Повідомлення надійшло 2 вересня, близько 2:30, від 23-річної дівчини. Вона заявила, що якщо не зупинять поїзд, то підірве його. Пасажирку висадили на станції "Синельникове" Дніпропетровської області",

– зазначили в прес-службі.

У поліції додали, що заявниця перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

За фактом події відрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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